Хулиан Альварес оформил первый хет-трик в Европе

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил три мяча в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:2). По информации El Grafico, 25-летний аргентинец оформил свой первый хет-трик в европейской карьере.

В январе 2022 года он перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта», а в 2024-м перебрался в мадридский клуб.

Альварес не забивал три мяча в одном матче с 26 мая 2022 года. Тогда он в игре против «Альянс Лима» в Кубке Либертадорес забил шесть мячей.

«Райо Вальекано» не пропускал три мяча от одного игрока в матчах ла лиги уже 7 лет. Последний раз три мяча в ворота мадридской команды в одной игре забивал Андре Силва в августе 2018 года.