Хулиан Альварес оформил первый хет-трик в Европе
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил три мяча в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:2). По информации El Grafico, 25-летний аргентинец оформил свой первый хет-трик в европейской карьере.
В январе 2022 года он перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта», а в 2024-м перебрался в мадридский клуб.
Альварес не забивал три мяча в одном матче с 26 мая 2022 года. Тогда он в игре против «Альянс Лима» в Кубке Либертадорес забил шесть мячей.
«Райо Вальекано» не пропускал три мяча от одного игрока в матчах ла лиги уже 7 лет. Последний раз три мяча в ворота мадридской команды в одной игре забивал Андре Силва в августе 2018 года.
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14
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15
|Эльче
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16
|Леванте
|0
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|0
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17
|Осасуна
|0
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|0
|0
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|Расинг
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|0
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19
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|Барселона – Атлетик
|- : -
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|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
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