Хулен Лопетеги: «Жаль, что «Севилья» не получила хотя бы очко в матче с «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в 6-м туре чемпионата Испании.

— Команда боролась до последнего, мы были в игре до конца, — цитирует Marca Лопетеги. — Жаль, что не получили хотя бы очко. Это равная игра. В первом тайме было много потерь при владении мячом, во второй половине — меньше. Должны были лучше выполнять заключительный пас и заключительный навес. Действительно думаю, что игра была очень ровной.

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