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Хулен Лопетеги: "Почему "Реал" не победил? Мы не смогли забить гол"

30 сентября 2018, 02:15
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Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0) отметил, что команда показала хорошую игру, несмотря на то, что не смогла забить гол. По его словам, соперник создавал моменты только после ошибок "сливочных".

- Почему "Реал" не победил? Потому что мы не забили гол, - приводит AS слова Лопетеги. - Но в целом мы показывали хороший футбол, особенно в конце первого тайма и во втором. Все моменты "Атлетико" - это наши ошибики, а не их действия. Но без голов не бывает побед.

Волнуюсь ли я из-за того, что "Реал" не забивает во втором матче подряд? У меня позитивные ощущения, потому что команда показала характер.

Реал - Атлетико

 

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