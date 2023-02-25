Хуанфран считает, что «Атлетико» может победить «Реал»

Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран считает, что его бывшая команда способна победить «Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Это особенная игра, очень приятное соперничество, когда город замирает. И «Реал», и «Атлетико» находятся в хорошей форме сейчас. Сейчас лучшее время, чтобы приехать на «Бернабеу» и победить. Надеюсь, мои бывшие одноклубники воспримут это так, они помнят тот 2016 год, когда последний раз мы выиграли у «Реала» на выезде. Уверен, что игроки «Атлетико» могут показать отличную игру, и мы победим», — цитирует Marca Хуанфрана.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится в субботу, 25 февраля, и начнется в 20.30 по московскому времени.