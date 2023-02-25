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Сегодня, 04:22

Хуанфран считает, что «Атлетико» может победить «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран считает, что его бывшая команда способна победить «Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Это особенная игра, очень приятное соперничество, когда город замирает. И «Реал», и «Атлетико» находятся в хорошей форме сейчас. Сейчас лучшее время, чтобы приехать на «Бернабеу» и победить. Надеюсь, мои бывшие одноклубники воспримут это так, они помнят тот 2016 год, когда последний раз мы выиграли у «Реала» на выезде. Уверен, что игроки «Атлетико» могут показать отличную игру, и мы победим», — цитирует Marca Хуанфрана.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится в субботу, 25 февраля, и начнется в 20.30 по московскому времени.

Хуан Франсиско Торрес Белен (Хуанфран)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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