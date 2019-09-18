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Хуан Роман Рикельме: «Мечтаю увидеть Месси в форме «Бока Хуниорс»

12:21
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Аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме признался, что хотел бы видеть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в форме «Бока Хуниорс». Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной его прощальному матчу, который состоится 12 декабря.

— Я регулярно разговариваю с Месси, — цитирует Ole Рикельме. — Он попросил меня запланировать игру на дату, когда будет доступен. Было бы замечательно увидеть Лео в футболке «Бока Хуниорс». Я мечтаю увидеть его в этой форме.

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