Хуан Роман Рикельме: «Мечтаю увидеть Месси в форме «Бока Хуниорс»

Аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме признался, что хотел бы видеть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в форме «Бока Хуниорс». Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной его прощальному матчу, который состоится 12 декабря.

— Я регулярно разговариваю с Месси, — цитирует Ole Рикельме. — Он попросил меня запланировать игру на дату, когда будет доступен. Было бы замечательно увидеть Лео в футболке «Бока Хуниорс». Я мечтаю увидеть его в этой форме.