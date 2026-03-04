Муссо: «Все было на стороне «Барсы», но «Атлетико» справился»

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Атлетико» мечтает выиграть Кубок Испании. Возможно, это была не лучшая наша игра, в первом матче команда выглядела лучше. Хотя в последние 15 минут «Атлетико» показал, на что способен, все было на стороне «Барсы»: их поле, их болельщики, им нужен был всего один гол, но наша команда справилась с этим», — сказал Муссо в интервью Movistar.

Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max