Христо Стоичков: «Работа Гвардьолы была легкая. В «Барселоне» уже было все готово»

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об игре каталонского клуба Хосепа Гвардьолы.

Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008-го по 2012 года.

— В «Барселоне» уже было все готово, — приводит слова Стоичкова Mirror. — Работа Гвардьолы была легкая, он прекрасно знал инфраструктуру молодежки. Франк Райкард сделал команду, которую возглавил Гвардьолы, ведь Месси и другие дебютировали при Райкарде.

Впечатляющие результаты были бы достигнуты с Хосепом или без него. В составе уже были Анри, Деку, Роналдинью, Рафа Маркес, Пуйоль, Вальдес. Требовались считанные перестановки, но появились Иньеста и Педро, больше времени стал получать Месси — и тогда команда оказалась полноценной.