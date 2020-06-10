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Христо Стоичков: «Месси — легенда, никто не выиграет столько, сколько он»

10:15

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об игре форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

— Месси — уже легенда, его трудно с кем-либо сравнивать, — приводит Sport.es слова Стоичкова. — Никто не выиграл столько, сколько он. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс» (у Месси шесть «Золотых бутс» — прим. «СЭ»), звание лучшего игрока ЧМ-2014. Мало кто из аргентинцев становился лучшим на чемпионатах мира. Кемпес в 1978, Марадона в 1986 и Лео в 2014. Никто не выиграет столько, сколько Месси. Аргентинцы вечно сравнивают его с кем-то, но сравнивать разные эпохи неправильно.

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