Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об игре форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

— Месси — уже легенда, его трудно с кем-либо сравнивать, — приводит Sport.es слова Стоичкова. — Никто не выиграл столько, сколько он. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс» (у Месси шесть «Золотых бутс» — прим. «СЭ»), звание лучшего игрока ЧМ-2014. Мало кто из аргентинцев становился лучшим на чемпионатах мира. Кемпес в 1978, Марадона в 1986 и Лео в 2014. Никто не выиграет столько, сколько Месси. Аргентинцы вечно сравнивают его с кем-то, но сравнивать разные эпохи неправильно.