Христо Стоичков - Коутинью: "В первые месяцы в "Барселоне" я тоже страдал"

Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков поддержал полузащитника каталонцев Филиппе Коутинью. Бразилец подвергается критике за нестабильную игру в нынешнем сезоне.

– Я хочу выразить Филиппе самую искреннюю поддержку, – цитирует A Bola Стоичкова. – Многие хотели бы так пережить непростую ситуацию и при этом забивать такие важные голы. В "Барселоне" не бывает легко. В первые месяцы там я тоже страдал. Я знаю, каково это, когда дела идут не так, как мы хотим. Но я убежден, что он перевернет ситуацию. Коутинью – один из лучших иностранцев, игравших в "Барселоне". Он очень талантлив. Ему нужно только получать удовольствие, как при игре в сборной Бразилии.