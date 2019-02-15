Хосеп Мария Бартомеу: "Возвращение Неймара в "Барселону" невозможно"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сказал, что возвращение нападающего "ПСЖ" Неймара​ в каталонский клуб невозможно, так как руководство сине-гранатовых выбрало другой путь. Об этом сообщает Radio Kanal Barcelona.

Напомним, что 27-летний бразилец выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

– Я несколько раз общался с Неймаром, но никто из его окружения не говорил мне, что он хочет вернуться. И никто не звонил в клуб по данному вопросу. Возвращение Неймара невозможно, так как мы выбрали другой путь. Мы пойдем дальше с Дембеле и Коутинью. Это две самые большие инвестиции в истории клуба. Они получают от нас полную поддержку. У Неймара действующий контракт с "ПСЖ", я бы на месте французов не хотел его продавать, – сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.

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