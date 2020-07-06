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Хосеп Мария Бартомеу: «Месси много раз говорил, что хочет закончить карьеру в «Барселоне»

6 июля 2020, 09:16
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что капитан команды Лионель Месси не собирается покидать клуб до конца карьеры. Ранее в СМИ появлялась информация, что форвард может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», «Интере» или «Ювентусе».

— Я не собираюсь раскрывать детали, но Месси много раз говорил, что он хочет закончить карьеру в «Барселоне», — цитирует Goal Бартомеу. — Мы сосредоточены на турнире и ведем переговоры с многими игроками. Месси хочет остаться и закончить карьеру здесь. У него его еще осталось много лет впереди, и мы хотим еще долго наслаждаться его игрой.

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