Хосеп Мария Бартомеу: «Месси много раз говорил, что хочет закончить карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что капитан команды Лионель Месси не собирается покидать клуб до конца карьеры. Ранее в СМИ появлялась информация, что форвард может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», «Интере» или «Ювентусе».

— Я не собираюсь раскрывать детали, но Месси много раз говорил, что он хочет закончить карьеру в «Барселоне», — цитирует Goal Бартомеу. — Мы сосредоточены на турнире и ведем переговоры с многими игроками. Месси хочет остаться и закончить карьеру здесь. У него его еще осталось много лет впереди, и мы хотим еще долго наслаждаться его игрой.