Хосеп Мария Бартомеу: "Иско? Есть желание обсудить это с "Реалом"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что если появится возможность, то каталонцы попробуют подписать игроков "Реала", которые захотят покинуть команду из Мадрида, сообщает MAJ.

– Если тренерский штаб спросит об игроках, которые покидают "Реал", то мы их подпишем. Такого не было с тех пор, как я в "Барселоне", но никаких пактов о ненападении у нас нет. Каждая команда хочет стать более боеспособной. Иско? Мы бы могли обсудить это с "Реалом", – приводит слова Бартомеу MAJ.

Напомним, что Иско имеет плохие взаимоотношения с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари​. Футболист имеет мало игрового времени.

В нынешнем сезоне испанский хавбек сыграл в 25 матчах за "сливочных", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

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