Хосеп Гвардьола: "Я вернусь в Барселону, но не как президент клуба"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг слухи о возможном возвращении в родную "Барселону". Ранее в СМИ появилась информация, что он может занять пост президента каталонцев. При этом специалист дал понять, что рассчитывает вернуться в столицу Каталонии.

- Я не буду президентом "Барселоны", забудьте. Я вернусь в Барселону, но не в качестве президента - цитирует Sport Гвардьолу. - К такому нужно быть готовым и обладать знаниями, и это не обо мне.

Я стараюсь быть хорошим тренером, все идет неплохо, но роль президента - это совершенно другое.

- А еще официальные обеды очень скучные, - в шутку добавил специалист.

Гвардьола защищал цвета "Барселоны" в качестве футболиста с 1990 по 2001 год, а затем возглавлял ее с 2008 по 2012 год. Как игрок он завоевал с "Барсой" 16 трофеев и добавил к ним еще 14 тренерских.