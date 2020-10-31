Хосеп Гвардьола: «Моя карьера тренера «Барселоны» окончена. Уважайте Кумана»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола исключил свое возвращение на пост главного тренера «Барселоны». В СМИ появилась информация, что основной фаворит в борьбе за пост президента каталонцев Виктор Фонт назвал своей приоритетной задачей возвращение Гвардьолы.
— Как я уже много раз говорил, моя карьера тренера «Барселоны» окончена, — цитирует BT Sport Гвардьолу. — Такое нужно испытать раз в жизни, сейчас много невероятных людей, которые могут руководить командой. Например, сейчас Роналд Куман, он потрясающий тренер. Так что все окончено.
Я все еще невероятно счастлив в «Ман Сити» и хочу добиться здесь успеха, сейчас для меня это самое важное.
Сейчас будут выборы президента «Барсы», и надеюсь, они выберут правильных людей, которые поднимут клуб на высший уровень.
Пожалуйста, уважайте Роналда Кумана. Он нынешний тренер и мой хороший друг.
Гвардьола — воспитанник «Барсы». Он играл в составе каталонцев с начала карьеры в 1990 году по 2001-й, был капитаном команды. В 2008 году специалист занял пост главного тренера и в первый же сезон выиграл чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Всего при нем «Барса» выиграла три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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