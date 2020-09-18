Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола впервые прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси. Капитан «Барселоны» этим летом обратился к клубу с намерением разорвать контракт. По данным СМИ, он был близок к переходу в «Манчестер Сити», но сделка в итоге не состоялась.

— Думаю, Лео четко объяснил свои чувства, и мне нечего добавить, — цитирует AP Гвардьолу. — Он игрок «Барселоны», клуба, который я люблю, мне нечего сказать.

На вопрос, будет ли «Сити» пытаться подписать Месси в качестве свободного агента следующим летом, Гвардьола сказал: «Не знаю».