Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высоко оценил игру Самюэля Это'О. Экс-капитан «Анжи» на днях объявил о завершении карьеры.

— Невероятный футболист и потрясающий нападающий. Один из лучших, которых я тренировал, которых видел в своей жизни, — сказал Гвардьола. — У него была харизма, характер, отличные характеристики, он был топовый бомбардир. Если бы на него больше давили, он бы стал еще лучше. Для меня была большая честь работать с ним один сезон в «Барселоне».

Это'О играл под руководством Гвардьолы в «Барсе» в дебютный сезон специалиста-2008/09. Летом каталонцы обменяли его в «Интер» на Златана Ибрагимовича.