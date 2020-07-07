Хосеп Бертомеу: «ВАР используют несправедливо после возобновления сезона»

Президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу поделился мнением о работе ВАР в чемпионате Испании.

— Я — сторонник ВАР, но я уже не раз отмечал, что идея используется несправедливо, — цитирует Marca Бертомеу. — После возобновления чемпионата принимаются решения, которые идут на пользу одним и вредят другим, вижу это по всему миру. Я все еще остаюсь сторонником ВАР и хочу, чтобы ситуация стала лучше. Технология может помочь футболу.

«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании-2019/20 после 34 туров первенства, отставание от лидирующего «Реала» составляет 4 очка.