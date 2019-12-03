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Хосеп Бартомеу: «Месси — величайший игрок всех времен»

03:40
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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал вручение «Золотого мяча» капитану каталонцев Лионелю Месси.

— Он величайший игрок всех времен, это понятно для «Барселоны», — цитирует Бартомеу france football. — Он нам очень помогает. Он сам говорил, что, возможно, это не его последний «Золотой мяч». Еще молод, может играть с нами несколько лет, мы очень счастливы. Месси становится лучше с каждым днем.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

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