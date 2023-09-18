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Хоселу: «Сосьедад» пытался доминировать, в их составе есть очень хорошие игроки»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Хоселу подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (2:1).

«Очень сложный и трудозатратный матч. «Сосьедад» пытался доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано. Но таков «Бернабеу» и наши болельщики, мы смогли все изменить. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться.

Очень рад забить мяч. Мои голы помогают команде побеждать, и это делает меня счастливым. Рад, что могу вносить свой вклад. Я стараюсь во взаимодействовать с обороной соперника и использовать те возможности, которые у меня есть, как и сегодня. Мы очень хорошо поработали, чтобы у нас возникали моменты, у нас были шансы вырваться вперед. У нас длинная скамейка запасных. Всем нам, 25 игрокам, важно воспользоваться своими минутами», — приводит слова Хоселу As.

У мадридцев отличились Федерико Вальверде и Хоселу. У гостей единственный гол забил Андер Барренечеа. Хавбек Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.

ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
Хоселу
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
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 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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