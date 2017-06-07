Хосе Пекерман: "Хамесу в "Реале" не хватило поддержки"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман выразил уверенность в том, что полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу не хватило поддержки, чтобы реализовать свой потенциал. Ранее сообщалось, что хавбек хочет покинуть "Королевский клуб".

- Хамес понимает, что минувший сезон для него получился непростым. Были тяжелые моменты, но он встретился с ними лицом к лицу, достойно проявив себя во многих матчах, - приводит Marca слова Пекермана. - Безусловно, "Реал" - клуб мирового уровня. Но в определенный момент Хамесу не хватило поддержки, чтобы реализовать свой потенциал.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел в составе "Реала" 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Отметим, что Хамес в большинстве встреч выходил на замену.