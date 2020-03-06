Хосе Бордалас: «Было невообразимо, что «Хетафе» заберется так далеко в марте»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал успешный сезон, который проводит его команда. В чемпионате Испании «Хетафе» занимает четвертое место, а в Лиге Европы в 1/16 финала мадридцы обыграли «Аякс».

— У нас очень скромная команда, но мы преподнесли красивый сюрприз в футболе, — цитирует A Bola Бордаласа. — Перед каждым сезоном мы настроены оптимистично, надеемся, что будем как можно выше в таблице, будем играть в еврокубках. Но было невообразимо, что мы в марте так далеко заберемся. Самое замечательное, что в футболе мечты сбываются.