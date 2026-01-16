Альберто: «Горжусь тем, что «Расинг» показал такой уровень игры в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Расинга» Хосе Альберто прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Я расстроен поражением и вылетом из турнира, но горжусь тем, что команда показала такой уровень игры в матче с «Барселоной». У нас были моменты. Разница между командами существенна.

«Барселона» отлично играет с мячом. Это команда, которая наказывает вас в контратаках, если вы неорганизованны. Теперь мы перенесем полученную энергию на матч в Лас-Пальмасе. Через три дня у нас очень важный матч. Нам нужно восстановить силы и показать лучшую игру. Это отличный матч», — цитирует Marca Альберто.

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.