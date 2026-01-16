Альберто: «Горжусь тем, что «Расинг» показал такой уровень игры в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Расинга» Хосе Альберто прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Я расстроен поражением и вылетом из турнира, но горжусь тем, что команда показала такой уровень игры в матче с «Барселоной». У нас были моменты. Разница между командами существенна.
«Барселона» отлично играет с мячом. Это команда, которая наказывает вас в контратаках, если вы неорганизованны. Теперь мы перенесем полученную энергию на матч в Лас-Пальмасе. Через три дня у нас очень важный матч. Нам нужно восстановить силы и показать лучшую игру. Это отличный матч», — цитирует Marca Альберто.
Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|11
|5
|2
|4
|17-19
|17
|
7
|Атлетик
|10
|4
|3
|3
|14-10
|15
|
8
|Депортиво
|11
|3
|5
|3
|15-14
|14
|
9
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
10
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
11
|Алавес
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|
12
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
13
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|11-22
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
20
|Малага
|11
|0
|5
|6
|8-21
|5
|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|0 : 1
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|0 : 2
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|3 : 0
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|2 : 1
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|6 : 1
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|3 : 1
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|0 : 3
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|0 : 1
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|2 : 1
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|2 : 1
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|8
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3