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Альберто: «Горжусь тем, что «Расинг» показал такой уровень игры в матче с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Расинга» Хосе Альберто прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Я расстроен поражением и вылетом из турнира, но горжусь тем, что команда показала такой уровень игры в матче с «Барселоной». У нас были моменты. Разница между командами существенна.

«Барселона» отлично играет с мячом. Это команда, которая наказывает вас в контратаках, если вы неорганизованны. Теперь мы перенесем полученную энергию на матч в Лас-Пальмасе. Через три дня у нас очень важный матч. Нам нужно восстановить силы и показать лучшую игру. Это отличный матч», — цитирует Marca Альберто.

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Ламин Ямаль.«Барселона» обыграла «Расинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
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Футбол
ФК Расинг
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«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7
 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8
 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
10
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11
 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
12
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
13
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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38 тур
30.10 23:00 Вильярреал – Эспаньол 0 : 1
31.10 16:00 Леванте – Атлетико 0 : 2
31.10 18:15 Р. Вальекано – Сельта 3 : 0
31.10 20:30 Бетис – Малага 2 : 1
31.10 23:00 Барселона – Алавес 6 : 1
1.11 16:00 Хетафе – Севилья 3 : 1
1.11 18:15 Расинг – Реал 0 : 3
1.11 20:30 Эльче – Валенсия 0 : 1
1.11 23:00 Атлетик – Реал Сосьедад 2 : 1
2.11 23:00 Депортиво – Осасуна 2 : 1
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 8 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 9 1 3
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