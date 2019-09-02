Хорхе Вальдано: «Зидан всех запутал в «Реале»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано считает, что Зинедин Зидан не уверен в выборе состава. По его словам, в клубе царит неразбериха.

— «Реал» сейчас отвлекается на все, — цитирует A Bola Вальдано. — Проблемы не такие, как в прошлом году, но Зидан всех запутал, даже болельщиков. Бэйл должен был уйти, а теперь он игрок основного состава. Погба должен был прибыть, но этого не произошло. В предсезонке Зидан пробовал разные схемы. Зидан не усилил команду, а только запутал ее. Много неопределенности. Во время первого своего захода в «Реал» Зидан ни в чем не сомневался. Он четко представлял себе игру. А сейчас этого нет.