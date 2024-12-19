Хомуха — о признании Винисиуса лучшим игроком года: «Точно заслужил своей игрой»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал победу бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в премии лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Прошлый год он провел очень сильно, на ровне с Родри из «Манчестер Сити». Был основным кандидатом на титул лучшего игрока по всем линиям. Поэтому я думаю, что одну из наград он точно заслужил своей игрой и получил ее», — цитирует слова Хомухи Vprognoze.ru.

24-летний Винисиус Жуниор стал победителем премии The FIFA Best как лучший футболист года. Церемония вручения наград прошла 17 декабря в Дохе.