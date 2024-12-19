Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:58

Хомуха — о признании Винисиуса лучшим игроком года: «Точно заслужил своей игрой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал победу бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в премии лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Прошлый год он провел очень сильно, на ровне с Родри из «Манчестер Сити». Был основным кандидатом на титул лучшего игрока по всем линиям. Поэтому я думаю, что одну из наград он точно заслужил своей игрой и получил ее», — цитирует слова Хомухи Vprognoze.ru.

24-летний Винисиус Жуниор стал победителем премии The FIFA Best как лучший футболист года. Церемония вручения наград прошла 17 декабря в Дохе.

Источник: Vprognoze.ru
Винисиус Жуниор
Дмитрий Хомуха
ФК Реал
ФИФА
Читайте также
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алмада — о поражении «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка: «Эффективность «Реала» сыграла решающую роль»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости