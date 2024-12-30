Хомуха назвал лучшего игрока 2024 года
Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о лучшем игроке 2024 года в футболе.
«Мне понравился Родри из «Манчестера Сити». В этом году он достойно играл и получил «Золотой мяч» как лучший футболист, поэтому он заслуживает этого», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.
В этом году «Золотой мяч» получил Родри — полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Источник: Vprognoze.ru
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|
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|
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|24
|
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|4
|8
|23-27
|22
|
13
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|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
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|16-30
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|
19
|Вальядолид
|18
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|3
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|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|1 : 1
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
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Роберт Левандовски
Барселона
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|
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Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
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Ламин Ямаль
Барселона
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|
|
Рафинья
Барселона
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|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
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Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|15
|1
|5
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