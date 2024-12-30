Хомуха назвал лучшего игрока 2024 года

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о лучшем игроке 2024 года в футболе.

«Мне понравился Родри из «Манчестера Сити». В этом году он достойно играл и получил «Золотой мяч» как лучший футболист, поэтому он заслуживает этого», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

В этом году «Золотой мяч» получил Родри — полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании.