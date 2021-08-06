Бывший футболист сборной России и «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной».

«Не представляю Месси в другой команде. Нужно делать все, чтобы он там остался. Но если не получится, напрашивается два варианта: «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Не согласен, что его будет трудно вписать в схему другого клуба. В «Барселоне» не только команда на него играла, он тоже много голевых отдал. Гвардиола прекрасно знает, как вписывать такого игрока. Такой игрок как Месси, он суперзвезда, естественно, какие-то вещи будет брать на себя. В топ-клубах каждый игрок заслуживает внимания, уважения, чтобы под него выстраивали команду», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.