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Хохлов — об уходе Месси из «Барселоны»: «Нужно делать все, чтобы он остался»

13:27
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Бывший футболист сборной России и «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной».

«Не представляю Месси в другой команде. Нужно делать все, чтобы он там остался. Но если не получится, напрашивается два варианта: «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Не согласен, что его будет трудно вписать в схему другого клуба. В «Барселоне» не только команда на него играла, он тоже много голевых отдал. Гвардиола прекрасно знает, как вписывать такого игрока. Такой игрок как Месси, он суперзвезда, естественно, какие-то вещи будет брать на себя. В топ-клубах каждый игрок заслуживает внимания, уважения, чтобы под него выстраивали команду», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы


  • fell

    Хохол , как там Ротор , чемоданы ещё не пакуешь ?

    06.08.2021