«Хочу быть частью этого клуба. Новичок «Реала» Рейнир выступил с речью
17:02
«Реал» официально представил полузащитника Рейнира Хесуса Карвалью. В Twitter опубликовано видео того, как он обращается к присутствующим с речью.
— Хочу стать частью этого клуба, — сказал Рейнир.
??? @ReinierJesus19: «?Quiero ser parte de la historia de este club!»#WelcomeReinier | #HalaMadrid pic.twitter.com/z0wXfNzb4P— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) February 18, 2020
18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Он перешел в «Реал» из «Фламенго» за 30 миллионов евро еще в конце января. Ожидается, что пока бразилец будет играть за «Кастилью».
На клубном уровне Рейнир провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.
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