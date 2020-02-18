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«Хочу быть частью этого клуба. Новичок «Реала» Рейнир выступил с речью

17:02
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«Реал» официально представил полузащитника Рейнира Хесуса Карвалью. В Twitter опубликовано видео того, как он обращается к присутствующим с речью.

— Хочу стать частью этого клуба, — сказал Рейнир.

18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Он перешел в «Реал» из «Фламенго» за 30 миллионов евро еще в конце января. Ожидается, что пока бразилец будет играть за «Кастилью».

На клубном уровне Рейнир провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.

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