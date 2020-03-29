Хоан Капдевила: «Смолов всем запомнился по матчу с «Реалом»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хоан Капдевила поделился мнением о форварде «Сельты» Федоре Смолове. Россиянин в 6 матчах за команду из Виго забил один гол.

— Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал"-"Сельта», — цитируют испанца «Известия». — Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать.

— Не так давно «Эспаньол», в котором вы работаете, играл против ЦСКА в Лиге Европы. Вы могли бы сравнить уровни чемпионатов России и Испании?

— Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность.