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Хоан Капдевила: «Смолов всем запомнился по матчу с «Реалом»

03:18
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хоан Капдевила поделился мнением о форварде «Сельты» Федоре Смолове. Россиянин в 6 матчах за команду из Виго забил один гол.

— Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал"-"Сельта», — цитируют испанца «Известия». — Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать.

— Не так давно «Эспаньол», в котором вы работаете, играл против ЦСКА в Лиге Европы. Вы могли бы сравнить уровни чемпионатов России и Испании?

— Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/992750/sevastian-terletckii/v-rossii-ochen-strastnye-bolelshchiki-kak-v-ispanii

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