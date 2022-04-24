Полузащитник «Бетиса» Хоакин поделился впечатлениями от победы в Кубке Испании.

«Это, безусловно, самый важный день в моей жизни. Это работа не только этого сезона, но и многих лет. Мы отлично проводим сезон, все болельщики заслуживают этого. Поздравляем и «Валенсию», они были бы справедливыми победителями. Пенальти — это лотерея, но мы это заслужили. Я собираюсь насладиться моментом. Мы — обладатели Кубка Испании», — приводит слова Хоакина Mediaset.

Для 40-летнего испанца это второй Кубок страны, который он выиграл в составе севильской команды. Первый раз хавбек завоевал кубок 17 лет назад — это последний трофей «Бетиса». Также Хоакин стал обладателем Кубка Испании в составе «Валенсии» в сезоне-2007/08.