Хоакин Капаррос возглавил «Севилью»

«Севилья» объявила о назначении Хоакина Капарроса на должность главного тренера.

О сроках соглашения с 69-летним испанцем не сообщается. Капаррос в четвертый раз станет тренером «Севильи». Ранее специалист работал в клубе с 2000 по 2005 год, а также в сезонах-2017/18 и 2018/19. С 2020 по 2022 год он возглавлял сборную Армении.

«Севилья» в этом сезоне набрала 36 очков и занимает 14-е место в таблице ла лиги. Ранее клуб уволил с поста главного тренера Хавьера Гарсию Пимьенту.