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«Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны»

30 июня 2020, 12:45

«Барселона» объявила о переходе защитника команды Марка Кукурельи в «Хетафе».

В заявлении на официальном сайте «сине-гранатовых» сообщается, что 21-летний испанец, выступавший за «Хетафе» на правах аренды в сезоне-2019/20, был выкуплен за 10 миллионов евро. Также, «Барселона» получит 10 процентов от суммы последующей продажи игрока.

В сезоне-2019/20 Кукурелья провел за «Хетафе» 39 матчей, на его счету 1 гол и 6 результативных передач.

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