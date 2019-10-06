«Хетафе» вслед за «Краснодаром» обыграл «Реал Сосьедад»

В матче восьмого тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Ранее мадридский клуб обыграл в матче группового турнира Лиги Европы «Краснодар» (2:1).

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 1:2 (1:0)

Голы: Мерино, 5 (1:0). Хайме Мата, 69 (1:1). Максимович, 89 (1:2).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Порту (Барренечеа, 80), Мерино, Гевара (Исак, 72), Виллиан Жозе (Субельдия, 58), Эдегор, Оярсабаль.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Кенеди, 46), Суарес, Джене, Кукурелья, Фажр, Максимович, Хорхе Молина (Анхель, 64), Хасон (Тимор, 81), Хайме Мата.

Предупреждения: Льоренте, 10. Хайме Мата, 32. Суарес, 44. Фажр, 73. Кабрера, 80.

Удаление: Льоренте, 53.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

6 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».