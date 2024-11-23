«Хетафе» переиграл «Вальядолид» и одержал вторую победу в сезоне

«Хетафе» обыграл «Вальядолид» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В первом тайме голов забито не было. Нападающий Альфаро Родригес на 70-й минуте открыл счет с передачи Аллана Ньома, который спустя три минуты забил уже сам.

«Хетафе» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» располагается на 19-й строчке — 9 очков.