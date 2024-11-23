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«Хетафе» переиграл «Вальядолид» и одержал вторую победу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хетафе» обыграл «Вальядолид» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В первом тайме голов забито не было. Нападающий Альфаро Родригес на 70-й минуте открыл счет с передачи Аллана Ньома, который спустя три минуты забил уже сам.

«Хетафе» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» располагается на 19-й строчке — 9 очков.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
22 нояб, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:0
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
17
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 - : -
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
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Сельта – Барселона
 - : -
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Осасуна – Вильярреал
 - : -
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Севилья – Р. Вальекано
 - : -
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Рафинья

Барселона

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Вильярреал

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И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

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