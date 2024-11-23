«Хетафе» переиграл «Вальядолид» и одержал вторую победу в сезоне
«Хетафе» обыграл «Вальядолид» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.
В первом тайме голов забито не было. Нападающий Альфаро Родригес на 70-й минуте открыл счет с передачи Аллана Ньома, который спустя три минуты забил уже сам.
«Хетафе» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» располагается на 19-й строчке — 9 очков.
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|
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|27
|
3
|Атлетико
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
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|13
|6
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|21
|
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|
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|5
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|
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|
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|5
|3
|5
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|18
|
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|5
|3
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|
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|13
|5
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|20-22
|17
|
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|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
18
|Эспаньол
|12
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|1
|8
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|10
|
19
|Вальядолид
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|9
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|22.11
|23:00
|
Хетафе – Вальядолид
|2 : 0
|23.11
|16:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|23.11
|18:15
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|23.11
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|23.11
|20:30
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|23.11
|23:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|24.11
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|24.11
|18:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|24.11
|20:30
|
Леганес – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
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Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
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Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3
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