"Хетафе" в концовке встречи вырвал ничью у "Вальядолида"

"Вальядолид" и "Хетафе" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании – 2:2.

В составе хозяев поля забили Серхи Гвардиола и Энес Унал. За гостей отличились Мауро Арамбарри и Хорхе Молина.

"Вальядолид" набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги. "Хетафе", в активе которого 51 очко, на 5-м месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Вальядолид" – "Хетафе" – 2:2 (1:1)

Голы: Арамбарри, 14 (0:1). Гвардьола, 30 (1:1). Энес Унал, 69 – с пенальти (2:1). Хорхе Молина, 90+6 – с пенальти (2:2).

"Вальядолид": Йоэль, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькарас, Ануар (Фернандес, 82), Кеко (Рубио, 62), Оскар Плано, Энес Унал (Мичел, 77), Гвардьола.

"Хетафе": Сория, Антунеш (Дуро, 38), Кабрера, Суарес, Джене, Оливера, Портильо (Хорхе Молина, 72), Максимович, Арамбарри, Анхель (Бруно Гонсалес, 66), Хайме Мата.

Предупреждения: Ануар, 18. Оливера, 40. Суарес, 71. Рубио, 71. Оскар Плано, 78. Арамбарри, 79. Рубен Алькарас, 88.

Удаление: Оливера, 62.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

14 апреля. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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