«Хетафе» с минимальным счетом победил «Уэску»
«Хетафе» принимал «Уэску» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
19-й тур
«Хетафе» — «Уэска» — 1:0 (0:0)
Гол: Арамбарри, 69.
«Хетафе»: Яньес, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Максимович, Арамбарри (Иглесиас, 87), Аленья (Палаверса, 87), Кукурелья, Мата (Анхель, 64), Кубо (Портильо, 80).
«Уэска»: Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва, Маффео (Борха, 79), Галан (Окадзаки, 79), Микель Рико, Сеоане, Онтиверос (Серхио Гомес, 62), Мир, Эскриче (Феррейро, 62).
Предупреждения: Ньом, 7. Мир, 29. Мата, 41. Онтиверос, 62. Сеоане, 90+6. Сиовас, 90+7.
Судья: Медье Хименес (Испания).
20 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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