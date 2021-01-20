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«Хетафе» с минимальным счетом победил «Уэску»

22:58
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«Хетафе» принимал «Уэску» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

19-й тур

«Хетафе» — «Уэска» — 1:0 (0:0)

Гол: Арамбарри, 69.

«Хетафе»: Яньес, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Максимович, Арамбарри (Иглесиас, 87), Аленья (Палаверса, 87), Кукурелья, Мата (Анхель, 64), Кубо (Портильо, 80).

«Уэска»: Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва, Маффео (Борха, 79), Галан (Окадзаки, 79), Микель Рико, Сеоане, Онтиверос (Серхио Гомес, 62), Мир, Эскриче (Феррейро, 62).

Предупреждения: Ньом, 7. Мир, 29. Мата, 41. Онтиверос, 62. Сеоане, 90+6. Сиовас, 90+7.

Судья: Медье Хименес (Испания).

20 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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