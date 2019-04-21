"Хетафе" – "Севилья": видеотрансляция матча в 15.00

В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 21 апреля, "Хетафе" принимает "Севилью"​.

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" – "Севилья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей