14:00 | Футбол — Испания

"Хетафе" – "Севилья": видеотрансляция матча в 15.00

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В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 21 апреля, "Хетафе" принимает "Севилью".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" – "Севилья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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