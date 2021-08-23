Гол Ламелы в добавленное время принес «Севилье» победу над «Хетафе»

«Хетафе» принимал «Севилью» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась вничью со счетом 1:0 в пользу гостей.

В уже добавленное ко второму тайме время решающий мяч забил полузащитник Эрик Ламела. Новичок «Севильи» забил уже три гола в двух стартовых турах.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Хетафе» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Ламела, 90+3.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Тимор, 87), Даконам, Митрович, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Масиас, 87), Витоло (Янкто, 46), Рамирес (Иглесиас, 74), Энес Юнал (Мата, 58).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья (Рекик, 74), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Идрисси, 68), Оскар Родригес (Мир, 67), Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Эн-Несири.

Предупреждения: Арамбарри, 16. Гомес, 42. Суарес, 70. Фернанду Режес, 86.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

23 августа. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».