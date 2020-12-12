«Севилья» не выезде победила «Хетафе»
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» не выезде победила «Хетафе». Гости одолели соперника со счетом 1:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Хетафе» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
Гол: Эчейта, 81 — в свои ворота.
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Кабако (Портильо, 90+3), Оливера, Тимор (Палаверса, 87), Максимович (Финн, 87), Арамбарри (Мольехо, 90+3), Кукурелья, Энес Унал (Анхель, 83), Кучо Эрнандес.
«Севилья»: Буну, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 75), Алейш Видаль, Эн-Несири (Оскар Родригес, 84).
Предупреждения: Арамбарри, 36. Ракитич, 40. Диегу Карлос, 45+1. Алейш Видаль, 51. Энес Унал, 83.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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