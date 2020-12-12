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«Севилья» не выезде победила «Хетафе»

20:13
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В матче 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» не выезде победила «Хетафе». Гости одолели соперника со счетом 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Хетафе» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Эчейта, 81 — в свои ворота.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Кабако (Портильо, 90+3), Оливера, Тимор (Палаверса, 87), Максимович (Финн, 87), Арамбарри (Мольехо, 90+3), Кукурелья, Энес Унал (Анхель, 83), Кучо Эрнандес.

«Севилья»: Буну, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 75), Алейш Видаль, Эн-Несири (Оскар Родригес, 84).

Предупреждения: Арамбарри, 36. Ракитич, 40. Диегу Карлос, 45+1. Алейш Видаль, 51. Энес Унал, 83.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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