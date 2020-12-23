«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1. Команда из Виго осталась на восьмом месте в таблице, «Хетафе» идет 11-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

«Хетафе» — «Сельта» — 1:1 (1:1)

Голы: Д.Суарес, 7 (1:0). Аспас, 17 — с пенальти (1:1).

«Хетафе»: Яньес, Ньом, Д.Суарес, Даконам, Кабако, Тимор (Финн, 57), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Анхель, 57), Кучо Эрнандес (Мата, 57).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Д.Суарес, Тапия, Баэса (Эмре Мор, 65), Нолито (Окай Йокушлу, 82), Аспас, Мендес.

Предупреждения: Ньом, 55. Мурильо, 68. Д.Суарес, 84. Араухо, 86. Эмре Мор, 90+1. Кабако, 90+2.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

23 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».