«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью
«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1. Команда из Виго осталась на восьмом месте в таблице, «Хетафе» идет 11-м.
Чемпионат Испании
Лига 1
15-й тур
«Хетафе» — «Сельта» — 1:1 (1:1)
Голы: Д.Суарес, 7 (1:0). Аспас, 17 — с пенальти (1:1).
«Хетафе»: Яньес, Ньом, Д.Суарес, Даконам, Кабако, Тимор (Финн, 57), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Анхель, 57), Кучо Эрнандес (Мата, 57).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Д.Суарес, Тапия, Баэса (Эмре Мор, 65), Нолито (Окай Йокушлу, 82), Аспас, Мендес.
Предупреждения: Ньом, 55. Мурильо, 68. Д.Суарес, 84. Араухо, 86. Эмре Мор, 90+1. Кабако, 90+2.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
23 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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