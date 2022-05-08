«Хетафе» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Хетафе» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Хетафе» набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 42 очка и 12-я позиция.