«Хетафе» продлит абонементы на следующий сезон из-за коронавируса

«Хетафе» на своем официальном сайте объявил о продлении срока действия абонементов на следующий сезон. Нынешние обладатели абонементов смогут посещать домашние матчи команды и в следующем сезоне. Таким образом клуб хочет компенсировать недостаточк игр в этом сезоне из-за коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 001 128 человек. Умерших — 275 399, выздоровевших — 1 375 980.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется