«Хетафе» подписал Солу из «Сосьедада»
Вингер «Реала Сосьедад» Алекс Сола подписал контракт с «Хетафе», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Сола провел за «Алавес» 35 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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3
|Жирона
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|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
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|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0-0
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|Эспаньол
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38 тур
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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