«Хетафе» подписал Солу из «Сосьедада»

Вингер «Реала Сосьедад» Алекс Сола подписал контракт с «Хетафе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Сола провел за «Алавес» 35 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.