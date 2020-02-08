«Хетафе» победил «Валенсию» и сократил отставание от «Барселоны» до четырех очков
«Хетафе» победил «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:0.
В составе победителей дубль оформил Хорхе Молина, еще один гол забил Хайме Мата.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.
«Хетафе» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Лига 1
23-й тур
«Хетафе» — «Валенсия» — 3:0 (0:0)
Голы: Хорхе Молина, 58 (1:0). Хорхе Молина, 67 (2:0). Мата, 87 (3:0).
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 61), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович (Тимор, 89), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 80), Мата.
«Валенсия»: Доменеч, Флоренци, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 70), Родриго (Гонсалу Гедеш, 60), Гомес (Собрино, 89), Торрес.
Предупреждения: Ньом, 24. Торрес, 63. Суарес, 64. Габриэл Паулиста, 64. Гомес, 65. Диакаби, 71. Арамбарри, 75. Эчейта, 90+6.
Удаление: Флоренци, 78.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
8 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».