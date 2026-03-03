«Хетафе» победил «Реал» на выезде впервые с 2008 года

«Хетафе» победил «Реал» (1:0) в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании.

В последний раз «Хетафе» выигрывал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 2008 году — тогда игра 25-го тура Ла лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол забил Икечукву Уче.

При этом по данным Opta, гол Мартина Сатриано в игре 2 марта 2026 года стал лишь четвертым для команды из пригорода Мадрида, забитым из-за пределов штрафной в ворота «Реала» на «Бернабеу» в Ла лиге, как минимум, начиная с сезона-2004/05. Последний раз до этого подобное удавалось Диего Кастро в 2015 году.

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