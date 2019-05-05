"Хетафе" на своем поле добился победы над "Жироной" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев голами отметились нападающие Хорхе Молина и Анхель Родригес.

"Хетафе", набрав 58 очков, вернулся на 4-е место в турнирной таблице ла лиги. "Жирона" занимает 17-ю строчку, имея в своем активе 37 баллов.

В следующем туре чемпионата "Хетафе" сыграет на выезде с "Барселоной", "Жирона" примет "Леванте".

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Хетафе" – "Жирона" – 2:0 (1:0)

Голы: Хорхе Молина, 16 (1:0). Анхель, 77 (2:0).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Максимович (Кристофоро, 85), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала (Планас, 58), Хуанпе, Борха (Робертс, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Пэк Сын Хо, 81), Гранель, Думбья, Фернандес.

Предупреждения: Алькала, 45+1. Хайме Мата, 47. Хуанпе, 52. Бруно Гонсалес, 60. Думбья, 60. Оливера, 90+1.

Удаление: Борха, 69.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

5 мая. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".