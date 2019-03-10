"Хетафе" обыграл "Уэску" и закрепился в зоне Лиги чемпионов

"Хетафе" на своем поле обыграл "Уэску" в матче 27-го тура чемпионата Испании - 2:1. Хозяева пропустили гол в первом тайме от Гальего, но дубль Хайме Маты принес команде победу.

"Хетафе" набрал 13 очков в последних пяти матчах. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Хетафе" - "Уэска" - 2:1 (0:1)

Голы: Гальего, 35 (0:1). Хайме Мата, 50 (1:1). Хайме Мата, 77 - с пенальти (2:1).

"Хетафе": Чичисола, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье (Оливера, 71), Джене, Портильо (Дуро, 86), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 46), Хайме Мата.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Дьегес, Мусто, Мойсес Гомес, Аньор (Гальяр, 60), Эррера, Авила (Кучо, 78), Феррейро, Гальего, Галан.

Предупреждения: Галан, 5. Эчейта, 21. Феррейро, 70. Мусто, 83.

Судья: Прието Иглесиас.

9 марта. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.