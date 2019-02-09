"Хетафе" обыграл "Сельту" благодаря дублю Маты

"Хетафе" победил "Сельту" в матче 23-го тура чемпионата Испании (3:1). Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Хайме Мата. Гости остались в меньшинстве на 37-й минуте встречи: вторую желтую карточку получил форвард Макси Гомес.

"Хетафе" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Сельта" с 24 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Хетафе" - "Сельта" - 3:1 (1:1)

Голы: Араухо, 2 (0:1). Хайме Мата, 39 - с пенальти (1:1). Хорхе Молина, 62 (2:1). Хайме Мата, 81 (3:1).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Оливера, Сайс (Портильо, 71), Максимович, Арамбарри (Фламини, 61), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 83).

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо (Васкес, 54), Костас, Худт, Хункa (Систо, 84), Хосабед Санчес, Буфаль (Аспас, 66), Мендес, Бельтран, Гомес.

Предупреждения: Гомес, 37. Хайме Мата, 64. Фламини, 69. Суарес, 69. Костас, 87. Оливера, 89.

Удаление: Гомес, 37.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

09 февраля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

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