«Хетафе» обыграл «Сельту»

«Сельта» проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 37-й минуте встречи забил полузащитник Кенеди?.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Сельта» — «Хетафе» — 0:1 (0:1)

Гол: Кенеди, 37.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду (Лосада, 81), Суарес (Систо, 64), Лоботка (Шейх, 74), Бельтран, Аспас, Мендес, Фернандес.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Джене, Кукурелья, Портильо, Тимор, Кенеди (Оливера, 68), Арамбарри, Хорхе Молина (Максимович, 82), Гальего (Анхель, 53).

Предупреждения: Тимор, 41. Арамбарри, 46. Араухо, 59. Айду, 63. Эчейта, 71. Шейх, 76.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».

«Эйбар» в гостях одержал победу над «Леганесом» (2:1) в параллельной встрече.

«Леганес» — «Эйбар» — 1:2 (1:1)

Голы: Эн-Несири, 6 (1:0). Шарлес, 17 (1:1). Кике, 84 (1:2).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Х.Арнаис, 88), Меса (Эрасо, 71), Ривера, Каррильо (Оскар Родригес, 61), Брэйтуэйт, Эн-Несири.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Орельяна, Кике (Экспосито, 90+3), Инуи (Педро Леон, 85), Шарлес (Серхио Энрич, 73), Де Бласис.

Предупреждения: Кике, 5. Шарлес, 14. Сильва, 14. Брэйтуэйт, 65. Ресио, 72. Ривера, 90+1. Х.Арнаис, 90+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

3 ноября. Леганес. Стадион «Бутарке».

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