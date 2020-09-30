«Хетафе» обыграл «Бетис», Анхель сделал дубль

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Хетафе» выиграл у «Бетиса» (3:0). В составе победителей отличились Родригес Анхель, который сделал дубль, и Марк Кукурелья.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Хетафе» — «Бетис» — 3:0 (3:0)

Голы: Анхель, 13 (1:0). Кукурелья, 39 (2:0). Анхель, 42 (3:0).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Палаверса, 86), Суарес (Кабако, 73), Даконам, Оливера, Максимович, Арамбарри (Портильо, 86), Кукурелья, Анхель (Тимор, 73), Кучо Эрнандес (Мата, 62).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Тельо, 72), Виллиам Карвалью (Акуоку, 61), Родригес (Борха Иглесиас, 46. Лорен Морон, 72), Хуанми (Руибаль, 61), Санабрия.

Предупреждения: Суарес, 22. Оливера, 37. Арамбарри, 67. Фекир, 71. Акуоку, 78. Манди, 82. Кабако, 84.

Удаление: Манди, 83.

Судья: Мартинес Мунуэра.

29 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».