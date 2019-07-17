"Хетафе" может купить у "Барселоны" защитника

Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья может перебраться в "Хетафе". Как сообщает Goal, мадридский клуб считается фаворитом в борьбе за 20-летнего игрока, который ранее выступал за "Эйбар".

Напомним, "Барселона" выкупила Кукурелью за 4 миллиона евро из "Эйбара", воспользовавшись этим правом, предусмотренным трансферным договором. Кукурелья является воспитанником "Барселоны", к которой присоединился в 2012 году. В прошлом сезоне "Эйбар" его арендовал и выкупил за два миллиона, после чего продал "Барселоне" за четыре.